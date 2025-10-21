На Ставрополье неплательщик алиментов отработает 20 часов на кладбище

Жителя Предгорного округа Ставропольского края приговорили к 20 часам обязательных работ на кладбище за многолетнюю неуплату алиментов на двоих детей, сумма долга превысила 900 тыс. руб., следует из данных картотеки суда.

Мужчина не имел официальной работы и тратил случайные доходы на себя, отказываясь трудоустраиваться и помогать детям материально. После неоднократных предупреждений судебных приставов, ограничений и направления в службу занятости безрезультатно, суд назначил обязательные работы по уборке кладбища и помощи при погребениях.

Если должник продолжит уклоняться от обязанностей, ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ.

Станислав Маслаков