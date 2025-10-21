ПСБ – эталон в решении жилищного вопроса предприятий ОПК: как банк создает среду для жизни

Группа компаний «ПСБ-Свой дом» возвела первый жилой дом в ЖК «Новый Звездный» в Пермском крае в рамках программы ПСБ по строительству льготного жилья для работников предприятий ОПК.

Четыре современных дома комфорт-класса с благоустроенной территорией и наземным паркингом строятся для работников инновационного двигателестроительного кластера «Новый Звездный» в Перми.

Проект ЖК «Новый Звездный» является одним из значимых в портфеле жилищной программы ПСБ. Он реализуется дочерней компанией «ПСБ-Свой дом» - ООО «Новый Звездный», выступающей специализированным застройщиком жилого комплекса.

«ПСБ стал не только флагманом в финансировании ОПК, но и фактически создал отраслевой стандарт комплексного решения жилищного вопроса сотрудников оборонных предприятий, успешно применяемый в российских регионах. Как первопроходцы этого направления, мы видим свою миссию не только в успешной реализации собственных проектов, но и в готовности делиться накопленным опытом с другими участниками рынка для его комплексного развития, – отметил Сергей Добрин, старший вице-президент ПСБ. - Мы на системной основе решаем задачу по обеспечению сотрудников предприятий отрасли комфортным и доступным жильем. Жилищная программа ПСБ действует на рынке с 2021 года. Наработанная экспертиза и отлаженная модель работы позволяют банку тиражировать успешную практику строительства жилья в разных городах».

ООО «Новый Звездный» входит в состав группы компаний «ПСБ-Свой дом».

ПАО «Банк ПСБ»