Аэропорт Краснодара работает в штатном режиме

Аэропорт Краснодара работает штатно после ночных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Около 23:55 мск Росавиация сообщила, что аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск самолетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако это не повлияло на работу авиагавани, так как она принимает и отправляет рейсы только с 09:00 до 19:00 мск.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над территорией Краснодарского края сбили три беспилотника и семь — над акваторией Черного моря.

Алина Зорина