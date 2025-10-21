Бастрыкин заинтересовался отсутствием воды, тепла и дорог в районе Тюмени

Управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело из-за отсутствия воды, тепла, дорог и уличного освещения в Рабочем поселке в Тюмени. О ходе расследования доложат главе СКР Александру Бастрыкину, передает информационный центр ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно информации из соцсетей, построенные в 1959 году для рабочих дома в микрорайоне на протяжении нескольких лет не передают в муниципальную собственность. У жильцов нет возможности подключить квартиры к центральному отоплению, водоснабжению и водоотведению. Кроме того, в районе нет уличного освещения, дороги находятся в непригодном состоянии. Обращения в различные инстанции были безрезультатными.

Ранее главе СКР доложили по делу о затапливаемом доме в шестом микрорайоне города Тобольска (Тюменская область). Поврежденная кровля на протяжении нескольких лет протекает — после выпадения осадков затапливаются квартиры и подъезды.

Ирина Пичурина