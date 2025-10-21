На Северном Кавказе отменили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности отменили на территории нескольких регионов Северо-Кавказского федерального округа. Соответствующие сообщения опубликовали в Telegram-каналах чрезвычайных ведомств и глав субъектов.

Об отмене режима в Ставропольском крае сообщил губернатор Владимир Владимиров в 6:38. Действовала угроза в регионе с около 22:00.

Отбой беспилотной опасности на территории Кабардино-Балкарии объявили в 6:39. Режим был объявлен в 0:35.

Отбой беспилотной опасности в Северной Осетии глава региона Сергей Меняйло объявил в 6:45, отметив, что оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. О начале действия режима в РСО-Алания сообщили в 0:48.

Об отмене режима угрозы атаки беспилотников в Дагестане МЧС региона сообщило в 6:30. Режим действовал с 0:37.

Константин Соловьев