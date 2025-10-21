Движение на трассе Екатеринбург — Пермь ограничили из-за ДТП с грузовиком

В Свердловской области на 319 км трассы Екатеринбург — Пермь около Ревды временно ограничили движение из-за перевернувшегося грузовика, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил опрокидывание. Пострадавших нет. Сейчас транспорт в сторону Перми пропускают по одной полосе, на месте аварии работают сотрудники ДПС. Объехать закрытый участок можно через Первоуральск: съезд на 326 км и возвращение на 316 км.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными, учитывать дорожные условия, выбирать безопасную скорость и избегать опасных маневров.

Ирина Пичурина