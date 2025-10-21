Газета «Коммерсантъ» 21.10.2025, 07:00 Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—сентябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) 1 Lada 2107 106 419 7,2 2 Kia Rio 85 546 -5,8 3 Lada 2114 84 953 -5,9 4 Hyundai Solaris 84 155 -4,2 5 Ford Focus 77 363 -5,1 6 Lada 2170 75 566 -0,6 7 Lada 4x4 75 021 2,6 8 Toyota Corolla 71 057 -1,3 9 Lada 2190 61 619 0,4 10 Toyota Camry 61 380 -0,7 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».