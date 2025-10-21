Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—сентябре 2025 года

Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%)
1 Lada 2107 106 419 7,2
2 Kia Rio 85 546 -5,8
3 Lada 2114 84 953 -5,9
4 Hyundai Solaris 84 155 -4,2
5 Ford Focus 77 363 -5,1
6 Lada 2170 75 566 -0,6
7 Lada 4x4 75 021 2,6
8 Toyota Corolla 71 057 -1,3
9 Lada 2190 61 619 0,4
10 Toyota Camry 61 380 -0,7

Источник: «Автостат».

