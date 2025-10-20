К инвестициям нашли подход

ОФЗ, депозиты и золото: в Минфине дали совет россиянам, в чем хранить сбережения. По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, выбирать инструменты следует под конкретные задачи. Так, например, размещать деньги на рублевом вкладе стоит, если речь идет о вложениях на короткий срок. При сбережении на более длительный период нужно рассматривать вариант с облигациями федерального займа. Драгметалы замминистра тоже отнес к долгосрочным инструментам. По оценкам Алексея Моисеева, спрос на золото будет расти, а предложение нет.

Сохранить и преумножить деньги в ОФЗ действительно можно, но при дальнейшем снижении банковских ставок, обращает внимание независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Прослеживается некая связь: эмитентом этих облигаций выступает само министерство финансов. При этом рекомендация не лишена здравого смысла: именно вложения в облигация способны зафиксировать долгосрочно очень комфортный уровень доходности. Ключевая ставка и ставки вообще на денежном рынке будут снижаться. Это будет приводить к росту стоимости облигаций. Несмотря на консервативный купонный доход и вообще доходность к погашению этих облигаций за счет снижения ставок, их доходность будет приближаться к уровню 18-20%. Более того, наряду с ОФЗ можно использовать и другие облигации, в том числе корпоративные, с высоким кредитным рейтингом.

Что касается вкладов, это очень консервативный инструмент. Действительно, на срок 6-12 месяцев вклады тоже можно рассматривать как форму вложения. Тренды на рынке золота более сложные. Золото, с одной стороны, наиболее консервативный аутентичный инструмент, с другой — наименее прогнозируемый. Господин Моисеев не упоминает недвижимость, что, в общем-то, косвенно указывает на то, что он тоже не верит в продолжающийся бум на рынке жилья.

Минфин не указывает на покупку иностранной наличной валюты, хотя на самом деле покупка на горизонте трех, шести и даже девяти месяцев выглядит не такой уж глупой затеей».

В сбережениях в иностранной валюте замглавы Минфина особого смысла не увидел, обратив внимание на укрепление рубля. Потенциал золота по-прежнему довольно высок, но в долгую полагаться только на драгметаллы не стоит, считает директор по продукту НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» Роман Карнеев: «Любой портфель должен состоять из ликвидной части, допустим, это 30%, инвестиционной части — тоже 30% и защитной части — 40%. С ликвидной частью более-менее понятно — это депозитные краткосрочные вклады. А вот инвестиционная и защитная части, которые являются большей частью портфеля, конечно, должны быть максимально разнообразными.

Например, Минфин утверждает, что золото действительно имеет высокий потенциал, я с этим полностью согласен. Мировой спрос очень сильно растет, китайцы сейчас активно покупают золото, но я бы, наверное, рекомендовал не самостоятельную покупку драгметаллов, а сделать это, например, через биржевые инвестиционные фонды. В инвестиционной части, конечно, должны быть облигации и акции. Может быть трудно выдержать пропорции. Что касается защитной части, можно не самостоятельно купить ОФЗ, а разместить свои деньги, например, в ту же самую ПДС, использовать современные инструменты, которые помимо инвестиционного дохода дают и дополнительные преимущества, например, финансирование от государства, налоговые вычеты, что в совокупности позволяет эффективнее разместить средства свои и заработать больше».

Способ сбережения средств зависит от степени готовности инвестора к риску, отмечает заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук: «Чтобы давать оценку, насколько это правильная рекомендация, нужно понимать, какой профиль риска у человека, который просто хочет остаться в рублевой экосистеме. ОФЗ — хороший вариант, но насколько сейчас удачное время входить в длинные ОФЗ, это большой вопрос. Динамика долгосрочных облигаций зависит не только от ключевых процентных ставок на текущий момент, но и от инфляционных ожиданий.

У рынка растут инфляционные ожидания, долгосрочные ОФЗ будут в цене падать. А вот у краткосрочных депозитов, фондов денежного рынка при ставке 17% доходность более чем неплохая. Здесь не говорится совершенно про фондовый рынок акций, который подразумевает риск. Если эти рекомендации давались для какого-то очень усредненного россиянина, который не хочет рисковать, конечно, фондовый рынок, наверное, не самый лучший инструмент. Но я считаю, что те оценки мультипликатора, по которым сейчас торгуется российский фондовый рынок, очень даже привлекательны».

Замглавы Минфина отметил, что через биржевые площадки в будущем может проходить до четверти всего добываемого в России золота. При этом Алексей Моисеев особо обратил внимание на преимущества физических торгов перед спотовыми инструментами.

Станислав Крючков