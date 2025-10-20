Главные новости 20 октября. Новороссийск

С момента возобновления работы аэропорта Геленджика туристы стали бронировать отели в городе на 52% чаще.

В Новороссийске ожидаются ливни с грозой, град и усиление ветра до 20-25 м/с. В городе ввели режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий

В Новороссийске стартовал отопительный сезон, но батареи в квартирах еще не стали горячими. Подключение потребителей будет проходить поэтапно

В период с января по сентябрь 2025 года в Новороссийске отдохнули более 230 тыс. человек. Туристический поток за девять месяцев увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом.

В Геленджике стартовал отопительный сезон, на подготовку к которому муниципалитет выделил более 200 млн руб. Средства пошли на ремонт котельных, подготовку тепловых сетей и формирование запаса топлива

Региональный Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала года выдал малому бизнесу более 2 млрд руб. льготных займов, часть из которых направлена на поддержку санаторно-курортных предприятий Анапы и Темрюкского района, пострадавших из-за экологической чрезвычайной ситуации в Черном море