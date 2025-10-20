Госдума рассмотрит законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который обязывает Федеральную службу судебных приставов (ФССП) передавать информацию о долгах граждан в бюро кредитных историй (БКИ).

В настоящий момент БКИ может получать сведения напрямую из базы данных ФССП через систему межведомственного взаимодействия. При этом закон не обязывает бюро кредитных историй запрашивать эту информацию и ну устанавливает порядок самостоятельного получения данных.

Законопроект обязывает БКИ самостоятельно получать сведения обо всех исполнительных производствах должников, включая суммы, взыскателей, основания, а также дату прекращения производства. Включение данных в кредитную историю будет происходить без согласия должника. При этом гражданин сможет оспорить сведения из базы ФССП, если они ошибочны.

Авторы документа считают, что обязательное включение новых сведений в кредитные истории позволит кредиторам точнее оценить долговую нагрузку заемщика и снизить риски при выдаче займа.