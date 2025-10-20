После ЧС в Черном море курорты Анапы получили господдержку от фонда Кубани

Региональный Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала года выдал малому бизнесу более 2 млрд руб. льготных займов, часть из которых направлена на поддержку санаторно-курортных предприятий Анапы и Темрюкского района, пострадавших из-за экологической чрезвычайной ситуации в Черном море. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее востребованной программой поддержки остается финансирование аграриев — они привлекли почти 733 млн руб. Более 420 млн руб. получили предприятия переработки и промышленного производства, 174 млн руб. — логистические компании.

В условиях падения туристического потока и последствий ЧС фонд запустил специальные программы кредитования для курортного бизнеса Анапы и Темрюкского района.

Кроме того, льготные займы стали доступны для предпринимателей — ветеранов и участников боевых действий, а также проектов в области креативных индустрий и научных разработок.

Екатерина Голубева