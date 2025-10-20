Объединение банков Т-Банк, Альфа-банк и Сбербанк сообща работает над дорожной картой новой платежной системы в России и приглашает всех желающих участников рынка принять участие в проекте. Об этом заявил глава департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов. По его словам, наличие на рынке более чем одной платежной системы обеспечивает безопасность и надежность платежной инфраструктуры России, создает конкуренцию и улучшает продукты. «Если кто-то из крупных игроков готов участвовать посредством идей, денег или чего угодно, чтобы помочь развитию финтехов России, мы открыты абсолютно для всех»,— добавил Хромов.

Экологические цели необходимо привести в соответствие с экономическими реалиями. К такому выводу пришли эксперты на «Российской энергетической неделе», в рамках которой прошла сессия с участием представителей Минэнерго, Госдумы и энергокомпаний. Ключевой темой стал поиск финансирования для экологических проектов. Энергетики предложили создать специальный рыночный механизм — «экологический КОММОД», который позволил бы компенсировать миллиардные затраты на модернизацию. Также звучали призывы продлить сроки реализации экологических программ и ввести мораторий на ужесточение нормативов.

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили продажи iPhone 16 за аналогичный период на 14%, сообщила аналитическая компания Counterpoint. Особым спросом пользуется базовая модель — ее продажи выросли вдвое по сравнению с предыдущей версией. Пользователи и аналитики рынка отмечают отличное соотношение цены и качества: улучшенные процессор и экран, больше встроенной памяти, апгрейд селфи-камеры — и всё это за ту же цену, что и прошлогодний iPhone 16.