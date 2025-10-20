Количество контейнерных перевозок между Новороссийском, Индией и ОАЭ возросло на 9%

Транспортная группа Fesco за девять месяцев 2025 года перевезла 12,5 тыс. TEU морским сервисом Fesco Indian Line West (FIL-W), связывающим индийские и эмиратские порты с Новороссийском. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Маршрут FIL-W стал одним из ключевых каналов поставок в порт Новороссийска. Импортные контейнеры составили 7,5 тыс. TEU, экспорт — 5 тыс. TEU. В структуре импорта преобладают строительные и отделочные материалы, химическая продукция, пластики, резинотехнические изделия, продукты питания и фармацевтика, в том числе в рефрижераторных контейнерах. Из Новороссийска экспортируются лесоматериалы, бумага, металлопродукция и сельхозгрузы.

Линия обслуживает порты Нава-Шева и Мундра (Индия), Джебель-Али (ОАЭ) и Новороссийск. На ней работают три контейнеровоза Fesco суммарной вместимостью более 3 тыс. TEU. Среднее время доставки грузов до Новороссийска — от 17 дней, рейсы выполняются раз в две недели.

Fesco также расширяет географию доставки за счет подключения фидерных сервисов к портам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. В 2024 году линия была интегрирована с портом Момбаса (Кения), а летом 2025-го — с Дурбаном (ЮАР).

Ранее сообщалось, что Fesco в первом полугодии 2025 года перевезла 11,5 тыс. TEU между Турцией и Новороссийском, что на 22% превышает показатели прошлого года.