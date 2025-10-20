Археологи обнаружили более 600 объектов на раскопках городища в Адыгее

Археологи завершили масштабные раскопки древнего городища I–II веков нашей эры в Тахтамукайском районе Адыгеи, обнаружив более 600 объектов на площади 40 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Среди найденных артефактов — керамика и меотские глиняные таблички с различными знаками. Одной из ярких находок стал антропоморфный атташ — декоративная накладка ручки бронзового сосуда, который, вероятно, относится к провинциально-римской металлопластике.

Впервые на городище обнаружили остатки культурных слоев эпохи ранней бронзы, связанные с майкопской археологической культурой. Найдены очажные конусовидные подставки, фрагменты посуды, глиняной зооморфной пластики и каменных топоров.

Все артефакты передали в Национальный музей Республики Адыгея.

Алина Зорина