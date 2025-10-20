В Гиагинском районе Адыгеи завершают ремонт моста через реку Фарс

В Гиагинском районе Адыгеи близится к завершению ремонт моста через реку Фарс на автодороге Подъезд к станице Дондуковской. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Адыгеи Фото: минстрой Адыгеи

Мост, построенный еще в 1960-х годах, специалисты признали предаварийным: сооружение не выдерживало нормативных нагрузок, а дорожное полотно, ограждения и опоры находились в неудовлетворительном состоянии.

Всего протяженность переправы составляет около 54 м. На обновление объекта направлено 176,8 млн руб.

Как сообщил «Ъ-Кубань» начальник отдела строительства «Адыгеяавтодора» Павел Бахтин, перед основными работами на участке были установлены временные схемы объезда, а мостовики возвели технологический мост для демонтажа старого сооружения. Уже пробурены и омоноличены опоры, смонтированы балки и выровнен бетонный слой.

Сейчас строители демонтируют временный переход, готовят укладку асфальтобетонного покрытия и обустройство тротуаров. Готовность объекта превышает 80%, завершить реконструкцию планируется к 1 декабря.

Кроме того, в текущем году в Адыгее уже привели к нормативам два моста — через реку Псенафа в Красногвардейском районе и через Чибийский канал на дороге Яблоновский — Дамба Шапсугского водохранилища. До конца года планируется завершить работы еще на двух объектах — мостах через реку Працюха в Майкопском и канал в Кошехабльском районах.

Нурий Бзасежев