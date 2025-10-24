За здоровьем — в уголок охраны здоровья

При домпросветах в фабрично-заводских районах Ленинграда широко развертывается санпросвещение. Так, при домпросветах им. Самойловой и Крупской были открыты специальные уголки охраны здоровья, в которых имеются разнообразные плакаты, наглядно объясняющие причины распространения туберкулеза, детских, венерических и других болезней и меры борьбы с ними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Также имеется достаточное количество популярной и доступной рядовому рабочему соответствующей литературы. При этих уголках организованы небольшие отделы «Мать и дитя», которые дают возможность каждой матери получить все сведения и необходимые указания об уходе за ребенком и его воспитании.

Каждый вопрос иллюстрируется сводками и диаграммами, показывающими санитарное состояние рабочих районов. С наступлением осени в этих уголках будут читаться лекции, демонстрироваться специальные кинофильмы и периодически выпускаться живая газета, посвященная вопросам охраны здоровья. Домпросветами будет произведен ряд выездов на фабрики и заводы с научными кинофильмами.

Несмотря на летнее время, губздравотделом в клубе завода «Красный гвоздильщик» с большим успехом демонстрировался научный фильм «Сифилис». Показ фильма сопровождался кратким докладом врача, который ответил на ряд заданных ему вопросов, касающихся не только темы картины, но и вообще половой гигиены.

Рабочие проявляют живой интерес к вопросам санитарии и гигиены. Организация уголков здоровья при домпросветах и фабрично-заводских клубах поможет широкой массе рабочих ликвидировать свою безграмотность в санитарии и гигиене.

Об успехах санпросвещения писала в 1925 году газета «Труд».

Материал подготовил Алексей Алексеев