Гений в изоляции

Андрей Хришкевич, методист по истории Центра развития одаренных детей и юношества, доцент кафедры управления Псковского областного института повышения квалификации работников образования и кафедры ПсковГУ, рассказал о жизни и научном наследии Константина Циолковского — человека, чьи гениальные предвидения проложили человечеству путь в космос. Лекция Хришкевича — одно из событий Всероссийского фестиваля «#Вместе с российской наукой». Фестиваль проводит ПсковГУ на грант Минобрнауки России по программе Десятилетия науки и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Циолковский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Константин Циолковский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Константин Циолковский выводил формулу реактивного движения в то время, когда братья Райт еще только мечтали о полете. В 1903 году, когда весь мир восхищался первыми автомобилями, калужский учитель математики уже рассчитывал траектории межпланетных полетов и проектировал многоступенчатые ракеты. Его современники считали это научной фантастикой — через полвека его формулы легли в основу советской космической программы.

Парадокс Циолковского в том, что человек, который никогда не учился в университете, создал теоретическую базу космонавтики. Более того, он сделал это в провинциальной Калуге, практически в изоляции от мирового научного сообщества. Как такое возможно? История его жизни — это детектив о том, как интеллектуальное упорство может оказаться сильнее обстоятельств.

Начинается все в 1857 году в селе Ижевское Рязанской губернии. Семья Циолковских — обедневшие дворяне: отец служит лесничим, получает скромное жалование и славится опасной для карьеры честностью. Когда Эдуарда Игнатьевича обвиняют в том, что он слишком дешево продает крестьянам дрова, он предпочитает уволиться, чем мириться с коррупцией.

В десять лет у Константина случается скарлатина с осложнением на слух. Веселый, общительный мальчик превращается в замкнутого подростка, который едва слышит окружающих. В те времена это означало практически полную социальную изоляцию. Но именно глухота заставила его искать альтернативные источники информации — книги стали его единственным окном в мир.

Когда ему было 14 лет, умирает мать, и многодетная семья окончательно погружается в бедность. Отец не может позволить себе гувернанток для глухого сына — Константин остается предоставлен самому себе. И тут происходит удивительная вещь: лишенный обычного образования мальчик начинает учиться сам.

К 16 годам он настолько продвинулся в математике, что отец решает отправить его в Москву поступать в инженерное училище. Дает сыну денег на жилье и учебу, провожает до столицы и уезжает с уверенностью, что дело сделано. Но Константин поступает по-своему. Вместо училища он записывается в Чертковскую публичную библиотеку и начинает грандиозный эксперимент по самообразованию. Живет на 90 коп. в месяц — сумму, которой едва хватает на хлеб. Раз в три дня покупает буханку за 9 коп. и растягивает ее до следующего похода в лавку. Никакой горячей пищи, никакого чая. Одежда прожигается кислотами от химических опытов. Но каждую свободную копейку тратит на книги и реактивы.

За три года московской жизни этот голодающий подросток осваивает университетский курс высшей математики, физики, аналитической геометрии. Его профессорами становятся лучшие учебники эпохи. Циолковский вспоминал, что начал с «хорошего учебника арифметики» и дошел до дифференциального исчисления.

Отец, получая письма сына, начинает догадываться, что деньги тратятся не по назначению. В 1876 году он уговаривает Константина вернуться домой. В Вятке молодой человек начинает давать частные уроки математики и физики детям купцов и мещан. Уроки стоят от 50 коп. до рубля — по тем временам приличные деньги. Впервые в жизни у него появляются не только средства на пропитание, но и на научные эксперименты.

Именно тогда он создает свое первое изобретение — «крутило», прообраз центрифуги. Циолковский хотел понять, как перегрузки влияют на живые организмы. Эксперименты ставил на себе и, к счастью, на цыплятах. Выяснил, что даже трехкратное увеличение веса переносится относительно легко.

В 1878 году он сдает экзамен на звание учителя математики и получает назначение в Боровское уездное училище. Небольшой уездный городок, населенный преимущественно старообрядцами, встречает молодого учителя настороженно. Но Циолковскому это даже на руку: никто не мешает заниматься наукой.

В Боровске он женится на дочери местного священника Варваре Соколовой. Венчание проходит в соседнем селе — в городе слишком много косых взглядов на брак «еретика-щепотника» с девушкой из православной семьи. Никаких торжеств, никакой свадьбы. Константин Эдуардович просто объявляет в училище, что теперь он женатый человек.

Семейная жизнь дает ему стабильность, необходимую для научной работы. В 28 лет он, по собственному выражению, «заболевает дирижаблями» и начинает разрабатывать теорию цельнометаллического управляемого аэростата. Его идея революционна: вместо ткани использовать металл, который выдержит перепады давления на больших высотах.

Циолковский строит воздуходувку — прообраз аэродинамической трубы — и продувает модели, изучая их поведение в воздушном потоке. Все результаты фиксирует в специальных блокнотах. Накапливается огромный материал.

В 1883 году появляется его первая космическая работа «Свободное пространство», где он описывает ощущения человека при отрыве от земного тяготения. Но настоящий прорыв случается позже, когда он понимает: в разреженной атмосфере и тем более в безвоздушном пространстве никакие винты работать не будут. Нужен принципиально другой принцип движения — реактивный.

В 1886 году научное сообщество наконец обращает внимание на провинциального учителя. Его приглашают выступить на съезде воздухоплавателей в Москве. Циолковский долго колеблется — стесняется своей глухоты, но друзья уговаривают. Он привозит двухметровые модели дирижаблей и производит впечатление. Сам Менделеев изучает его рукопись и дает блестящий отзыв.

Но в день возвращения в Боровск случается катастрофа: пожар уничтожает дом вместе с большинством рукописей и блокнотов. Годы исследований превращаются в пепел. Единственное утешение — главная работа осталась у Менделеева.

Этот удар заставляет ученого переосмыслить свой подход. Он понимает: работая в изоляции, часто переоткрываешь уже известное. Некоторые его работы получают отзывы вроде «расчеты правильные, но это уже открыто». Нужны регулярные публикации и связи с научным миром.

В 1892 году семья переезжает в Калугу — губернский город дает больше возможностей. Здесь Циолковский преподает в мужском училище и женском епархиальном. Работа с девушками ему особенно нравится: они внимательнее слушают и не требуют строгих оценок.

Именно в Калуге рождается его главная работа — «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Но с публикацией возникают проблемы. Цензура недоумевает: о каких ракетах может идти речь, если все, что выше неба, принадлежит Богу? Помогает совет Менделеева: представить ракеты как праздничные фейерверки для торжественных случаев. Цензор верит и в мае 1903 года разрешает публикацию.

В этой работе впервые выводится знаменитая формула Циолковского, описывающая движение ракеты. Он доказывает, что только реактивные двигатели могут вывести человека в космос, и рассчитывает необходимые скорости. Предлагает использовать жидкое топливо и создавать многоступенчатые ракеты.

Революцию 1917 года Циолковский встречает с осторожным оптимизмом, но без красных бантов — он уже пожилой интеллигент. Это едва не стоит ему жизни. В 1919 году по доносу его арестовывают и вывозят в Москву. Следователь рекомендует год лагерей, но один из руководителей ЧК, изучив дело, приказывает отпустить. Больного и истощенного ученого отправляют домой зимой в товарном вагоне. Семья его не узнает.

В годы военного коммунизма Циолковские выживают как могут. Когда друзья обращаются в калужский совет за продовольственным пайком, получают ответ: «Циолковский — фигура неизвестная». Один из знакомых вспоминал, как Константин Эдуардович принес домой котелок чечевичного супа, и вся семья радовалась этому богатству.

Только в 1920-х годах советская власть осознает ценность своего ученого. В 1932 году отмечается его 75-летний юбилей — сначала в Калуге, потом в Москве. Скромный учитель смущается: «Какой юбилей, мне совестно. Дирижабль мой не летает».

Но история рассуждает иначе. 27 ноября 1932 года Циолковский получает государственную награду. Юбилейные торжества подкрепляют его дух, но подрывают здоровье.

В 1935 году врачи диагностируют рак желудка. Несмотря на предложение лечиться в кремлевской больнице, он остается дома. 19 сентября 1935 года, через два дня после 78-го дня рождения, Константин Эдуардович уходит из жизни.

Через год в Калуге открывается первый в мире музей космонавтики. В 1960–1970-е годы сюда приезжают советские и зарубежные космонавты. Книги Циолковского они берут с собой в полеты — на экспонатах музея до сих пор видны печати орбитальной станции «Мир».

Человек, который учился по одному учебнику арифметики и питался хлебом за 9 коп., создал теоретические основы космонавтики. Его формулы использовались при создании первых ракет, его идеи о многоступенчатых конструкциях воплотились в реальность. Сегодня, когда частные компании штурмуют космос, а человечество планирует полеты на Марс, стоит помнить: дорогу к звездам проложил глухой провинциальный учитель, который больше верил в силу знания, чем в удачливые обстоятельства.

Татьяна Мейлахс