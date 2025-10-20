Сергей Кротов покинул пост зампреда краевого суда Кубани

Высшая квалификационная коллегия судей России 17 октября удовлетворила заявление заместителя председателя Краснодарского краевого суда Сергея Кротова об отставке. Информация об этом опубликована на сайте ВККС.

Сергей Кротов временно исполнял обязанности главы крайсуда после того, как летом завершились полномочия Алексея Шипилова. Однако недавно господин Шипилов вновь занял должность врио руководителя суда.

Алексей Шипилов возглавил Краснодарский краевой суд в 2019 году. Его полномочия в должности руководителя истекли 19 июня 2025 года.

Алина Зорина