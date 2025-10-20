Геленджик направил более 200 миллионов руб на подготовку к отопсезону

В Геленджике стартовал отопительный сезон, на подготовку к которому муниципалитет выделил более 200 млн руб. Средства пошли на ремонт котельных, подготовку тепловых сетей и формирование запаса топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

По данным управления ЖКХ, промывка и опрессовка систем отопления проведены во всех 402 многоквартирных домах с центральным теплоснабжением. Сейчас управляющие компании приступают к подаче тепла в здания. В первую очередь отопление подключают в социальных учреждениях, затем — в жилых домах.

В ряде котельных завершены капитальные ремонты, в том числе замена котла №1 с возможностью перехода на водогрейный режим. В котельных №14 (Геленджик), а также в Пшаде и Марьиной Роще запуск тепла ожидается в ближайшие два дня.

В селе Архипо-Осиповка продолжается строительство новой блочно-модульной котельной на улице Сосновая Щель. На проект уже поставлено оборудование на 14 млн руб., дополнительно на завершение работ выделено около 43 млн руб. Ввод в эксплуатацию запланирован в первом квартале 2026 года.

Еще три котельные — в Геленджике, Дивноморском и Архипо-Осиповке — находятся в ведении ООО «Теплоэнерго Краснодар», с компанией ведется работа для ускорения запуска.

Городские власти напомнили, что обращения по вопросам отопления принимаются круглосуточной диспетчерской службой МУП «Тепловые сети».

Екатерина Голубева