Дмитрий Певцов протестировал медицинский сервис в Краснодаре

Народный артист России и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов во время визита в Краснодар посетил крупнейшую* на Кубани медицинскую лабораторию CL LAB, где прошел тестирование на COVID-19.

Актер подчеркнул важность регулярного медицинского контроля, особенно в сезон простуд, и призвал жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и не пренебрегать современными методами диагностики.

«Уверен, даже у самых занятых людей должно находиться время для контроля собственного здоровья. Благополучие начинается с малого — с своевременного визита в надёжную медицинскую лабораторию. Берегите себя!»,— прокомментировал Дмитрий Певцов.

* по количеству собственных филиалов в регионе присутствия (свыше 170 филиалов лаборатории CL LAB на Юге России)

