Два жителя Крыма погибли в пожаре за прошедшие выходные

На территории Республики Крым за прошедшие выходные дни погибли два местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Первый пожар произошел в Керчи. В одноэтажном частном доме загорелись вещи и мебель. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

На месте происшествия обнаружили погибшую местную жительницу. По данным регионального ГУ МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Второе возгорание произошло в многоквартирном доме, расположенном на улице Совхозной в Симферополе. Огонь охватил квартиру на втором этаже, площадь пожара составила 12 кв. м. На месте обнаружили тело местного жителя.

Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрическом обогревателе, находившемся в комнате.

Всего с начала года на территории Республики Крым произошло более 3,3 тыс. пожаров, 2,5 тыс. возникли из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе и при курении. Около 509 возгораний случились из-за нарушений правил эксплуатации электрического оборудования. 37 — по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Алина Зорина