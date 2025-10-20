«В безумную версию, конечно, никто не поверил»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как атлеты объясняют наличие запрещенных веществ в организме.

Как допинг попадает в организм спортсмена? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден, но атлеты придумывают свои версии. Велогонщик Альберто Контадор заявил, что кленбутерол просочился в его кровь через некачественную говядину, которую он ел накануне. Мол, аргентинские фермеры колют бычкам различные гормоны роста, так что испанец тут ни при чем. И целый год WADA проводила исследования, потратив на это кучу денег. Выяснилось, что лишь в одном из 286 тыс. тестов мяса попадается искомый препарат. В итоге Контадора отстранили всего на год.

Не менее креативно оправдывалась одна из лучших лыжниц мира Тереза Йохауг. Норвежка уверяла, что всего лишь пользовалась кремом для губ. И тот факт, что на упаковке было написано «допинг», а надпись была перечеркнута красной линией, лыжницу не смутил. Она решила, что это означает как раз отсутствие допинга в препарате. Также на крем, только для тела, грешил и теннисист Янник Синнер. В итоге его отстранили от спорта всего на три месяца. Не менее странной кажется история фигуристки Камилы Валиевой. Она утверждала, что запрещенный препарат попал в организм после использования одной посуды с дедушкой, который принимал сильнодействующие лекарства.

Но самую удивительную историю рассказал миру велогонщик Тайлер Хэмилтон в 2004 году. У него обнаружили повышенное содержание красных кровяных телец, что означало только одно — переливание чужой крови. Но американец заявил, что это донорство его брата-близнеца, который умер в утробе матери. В эту безумную версию, конечно, никто не поверил, и золото Олимпиады в Афинах у представителя США отобрали.

