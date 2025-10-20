Новороссийск посетили более 230 тысяч туристов с января по сентябрь

В период с января по сентябрь 2025 года в Новороссийске отдохнули более 230 тыс. человек. Об этом пишет «Деловая газета. Юг», ссылаясь на информацию пресс-службы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По данным краевого министерства, туристический поток в Новороссийске за девять месяцев увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что отдых в городе-герое становится всесезонным. В Новороссийске проводятся различные фестивали и ярмарки, концерты, детские и спортивные мероприятия, также на территории муниципалитета планируется открыть несколько «зимних» пляжей.

С учетом того, что Новороссийск является городом-героем, туристы приезжают сюда и с целью посещения памятников Великой Отечественной войны. Внимание приезжих привлекают архитектурные достопримечательности, набережная, парки и пешие прогулки по туристическим тропам.

София Моисеенко