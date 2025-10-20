Жителя Крыма приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя села Оленевка Черноморского района Олега Будника к 17 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Будника задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму. Следствие установило, что его привлек к конфиденциальному сотрудничеству представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

По заданию куратора крымчанин собирал и передавал через мессенджеры данные об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, задействованных в охране и защите побережья Черноморского района полуострова.

Помимо основного тюремного срока, Буднику назначен штраф 200 тыс. руб. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил приговор без изменений.

Алина Зорина