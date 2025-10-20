Реконструкция Южных прудов в Новороссийске затягивается

Ил с территории Южных прудов в Новороссийске вывезут до конца года после проведения экспертизы. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления ЖКХ города.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Ход реконструкции Южных прудов (особо охраняемая природная территория местного значения) продолжает вызывать вопросы у некоторых жителей Новороссийска и экоактивистов. В чате Telegram-канала Рафаэля Беглярова, и.о. заместителя главы по ЖКХ, новороссийцы неоднократно спрашивали, когда с территории Южных прудов вывезут мусор и ил, оставшийся после проведения работ по очистке дна водоемов. Согласно ранее утвержденному плану, вывоз должны были осуществить до конца октября, но сроки перенесли на конец текущего года.

В Управлении ЖКХ Новороссийска сообщили, что ил планируется вывезти в рамках дополнительного контракта. Причиной послужило то, что с подрядной организацией ООО «КАМА-РД» сейчас проводится досудебная работа. По данным УЖКХ, также заключен контракт на проведение строительно-технической экспертизы для определения соответствия фактически выполненных работ с работами, предусмотренными проектно-сметной документацией.

В сентябре стало известно, что администрация Новороссийска планирует расторгнуть договор с подрядчиком ООО «КАМА-РД» из-за отклонений от проекта и допущенных нарушений при производстве работ. Местные экологи утверждали, что исполнитель нарушил сроки проведения очистки дна, создав угрозу для популяции краснокнижных черепах. Нарушения проектной документации были выявлены в июле при осмотре ООПТ, а мероприятия в рамках контракта первоначально должны были завершиться 30 сентября.

Расчистку Южных прудов от камыша и иловых отложений начали в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы стали первым этапом по благоустройству особо охраняемой природной территории, которое в дальнейшем предполагает устройство дорожек, бордюров, спортивной и детской площадок, а также тропы здоровья и сенсорной дорожки. Особое внимание по проекту должно уделяться сохранению существующей растительности и местам обитания редких видов животных.

София Моисеенко