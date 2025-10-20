Турпоток в Новороссийск за девять месяцев увеличился на 4%

За девять месяцев 2025 года Новороссийск посетили 231,4 тыс. отдыхающих, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Глава города-героя Андрей Кравченко отметил, что летом в Новороссийске проходили экологические и гастрономические фестивали, спортивные и детские мероприятия, музыкальные концерты, ярмарки и творческие выставки.

Отдыхающие могут не только посещать пляжи, но и участвовать в различных активностях. Гости знакомятся с памятниками и архитектурными достопримечательностями, гуляют по набережной и паркам, выбирают пешие прогулки по туристическим тропам или патриотические маршруты.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по сентябрь в Краснодаре отдохнули около 741 тыс. человек, что на 9% больше, чем годом ранее.

Анна Гречко