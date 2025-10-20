Продажи алкоголя в Краснодарском крае падают из-за спада турпотока в Анапу

В Краснодарском крае за первые девять месяцев 2025 года производство алкогольной продукции увеличилось на 14,3% и достигло 998 млн литров, что на 12,5 млн литров больше аналогичного периода 2024 года, сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.

Рост зафиксирован по всем основным сегментам: винодельческая продукция — плюс 8,4%, пиво — плюс 12,7%, прочие виды алкоголя — плюс 16,5%.

При этом розничные продажи сократились на 10,7%, до 276,9 млн литров, или на 33 млн литров меньше, чем в прошлом году. Падение наблюдается по всем категориям: водка — минус 3,6%, пивные напитки — минус 9,5%, вина — минус 18%.

По словам исполняющего обязанности руководителя департамента Романа Куринного, снижение спроса связано со спадом туристического потока, в том числе из-за экологической ситуации на курортах региона. Дополнительно на рынок повлияли тренды на здоровый образ жизни и профилактические меры против злоупотребления алкоголем.