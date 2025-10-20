OMODA C7: Кроссовер, который говорит с вами на одном языке – языке стиля и технологий

Время, когда автомобиль был просто средством передвижения, безвозвратно ушло. Сегодня он – продолжение вашей личности, вашего ритма жизни и ваших амбиций. Для тех, кто не готов идти на компромиссы между ярким дизайном и умными технологиями, в Перми есть новый герой – стильный кроссовер OMODA C7.



Узнаваемость с первого взгляда

OMODA C7 создан, чтобы быть замеченным. Его визитная карточка — уникальный световой почерк. Бегущие поворотники, выразительные L-образные огни и яркие светодиодные «молнии» создают запоминающийся образ, который не спутать ни с одним другим автомобилем. Светящийся паттерн Design ID на переднем бампере встречает вас как старого друга, подчеркивая: каждый выезд — это небольшое событие.

Но это лишь начало. OMODA C7 — это элегантность в движении, которая впечатляет в любое время суток. Салон, где технологии служат комфорту.

Откройте дверь — и вы попадете в пространство, в котором продумана каждая деталь. Вас встречает парящий 15,6-дюймовый экран 2,5К с невероятной четкостью и мощью процессора Snapdragon 8155 — «мозгом», который делает интерфейс молниеносным.

Взгляд устремляется вперед — и вся ключевая информация проецируется на лобовое стекло (HUD). Больше не нужно отвлекаться от дороги. А над головой открывается панорамная крыша, наполняя салон светом и ощущением простора.

Особого внимания заслуживают сиденья. Их дизайн вдохновлен эргономикой геймерских кресел, что обеспечивает рельефную боковую поддержку и снижает усталость даже в долгих путешествиях. А для полного комфорта в вашем распоряжении не только обогрев, но и вентиляция.

Уверенность, которую не отнять

OMODA C7 создан для тех, кто ценит динамику и безопасность. Под капотом — турбированный двигатель 1.6T (150 л. с.), который в паре с роботизированной трансмиссией DCT7 дает энергичный разгон и при этом сохраняет умеренный аппетит (всего 7,5 л / 100 км в смешанном цикле).

Но главный козырь — интеллектуальный полный привод ARDIS. Умная система самостоятельно оценивает дорожную ситуацию и подключает вторую ось, когда это необходимо. Шесть режимов движения (Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грязь и 4х4) превращают любую поездку в удовольствие, будь то скользкая городская улица или загородная грунтовка.

Вы чувствуете себя защищенным: круговой обзор 540° устраняет слепые зоны, а семь подушек безопасности, включая уникальную центральную между водителем и пассажиром, готовы вступить в дело за доли секунды.

Став владельцем OMODA C7 в дилерском центре «САТУРН-Р-АВТО», вы приобретаете не просто автомобиль, а уверенность в завтрашнем дне.

Надежная гарантия: пять лет или 150 000 км пробега.

Помощь на дорогах 24/7: от эвакуации и «трезвого водителя» до консультации автоюриста в России и за рубежом.

Подменный автомобиль на время гарантийного ремонта.

Высокий стандарт сервиса: OMODA — лидер 2024 года по качеству работ на сервисе дилера по версии агентства «Автостат».

Стиль, технологии, уверенность — три столпа нового OMODA C7.

Убедитесь в этом сами. Запишитесь тест-драйв стильного кроссовера OMODA C7 в Перми по адресу: ул. Спешилова, 104а.

Телефон для связи: +7 (342) 250-70-00

ООО «Сатурн-Р-АВТО» ИНН 4501110065