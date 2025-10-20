Мастер разгромил квартиру заказчицы в Новороссийске

Мастер по ремонту устроил погром в квартире жительницы Новороссийска, причиной послужили вопросы оплаты и качества выполненных работ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

49-летний мужчина производил ремонт в квартире заказчицы из Новороссийска. Согласно материалам следствия, между исполнителем и хозяйкой квартиры произошел конфликт, так как мастер оказался недоволен оплатой, а женщина — качеством выполненных работ.

Мастер разбил плитку на стенах и полу в туалете при помощи молотка и сломал сантехнику. Также известно, что он забрызгал краской почти всю квартиру заказчицы, а после содеянного похитил электрические инструменты. Общая сумма ущерба, по данным УМВД Новороссийска, превысила 90 тыс. руб.

В отношении мужчину возбудили уголовное дело по двум статьям — о краже и повреждении имущества. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Жителю города может грозить до 5 лет лишения свободы.

София Моисеенко