В Новороссийске начался отопительный сезон

В Новороссийске стартовал отопительный сезон, но батареи в квартирах еще не стали горячими. Подключение потребителей будет проходить поэтапно, как сообщил и. о. заместителя главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Согласно постановлению главы Новороссийска, в городе с 20 октября начинается отопительный сезон. В первую очередь теплоснабжение появится в детских садах, школах и больницах. Многоквартирные дома, по словам Рафаэля Беглярова, начнут подключать по заявочному принципу от управляющих компаний, но не позднее того, как среднесуточная температура воздуха окажется ниже +8 градусов в течение пяти дней.

«Запуск отопления — постепенный процесс. Это нужно для плавной нагрузки на систему и предотвращения аварий. На это требуется время»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.

Рафаэль Бегляров напомнил, что распределение отопления по квартирам — это зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Жителям необходимо уточнять сроки начала подачи теплоснабжения в аварийно-диспетчерских службах своих УК.

В том числе, по вопросам отопления новороссийцы могут обратиться в такие службы, как:

— АТЭК — 8(8617) 63-47-33;

— «Безопасный город» — 8(8617) 76-72-76;

— Управление городского хозяйства администрации города — 8(8617) 64-47-52, 8(8617) 61-36-70;

— МЦУ — 8(8617) 64-64-05.

София Моисеенко