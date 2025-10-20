В Новороссийске начался отопительный сезон
В Новороссийске стартовал отопительный сезон, но батареи в квартирах еще не стали горячими. Подключение потребителей будет проходить поэтапно, как сообщил и. о. заместителя главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Согласно постановлению главы Новороссийска, в городе с 20 октября начинается отопительный сезон. В первую очередь теплоснабжение появится в детских садах, школах и больницах. Многоквартирные дома, по словам Рафаэля Беглярова, начнут подключать по заявочному принципу от управляющих компаний, но не позднее того, как среднесуточная температура воздуха окажется ниже +8 градусов в течение пяти дней.
«Запуск отопления — постепенный процесс. Это нужно для плавной нагрузки на систему и предотвращения аварий. На это требуется время»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.
Рафаэль Бегляров напомнил, что распределение отопления по квартирам — это зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Жителям необходимо уточнять сроки начала подачи теплоснабжения в аварийно-диспетчерских службах своих УК.
В том числе, по вопросам отопления новороссийцы могут обратиться в такие службы, как:
— АТЭК — 8(8617) 63-47-33;
— «Безопасный город» — 8(8617) 76-72-76;
— Управление городского хозяйства администрации города — 8(8617) 64-47-52, 8(8617) 61-36-70;
— МЦУ — 8(8617) 64-64-05.