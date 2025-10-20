На Ставрополье суд рассмотрит дело о покупке водительских прав

Изобильненский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из обвинительного заключения, гражданин, достигнув совершеннолетия, купил водительское удостоверение через посредников за 50 тыс. руб., так как процедура получения прав показалась ему слишком долгой. После случившегося дорожно-транспортного происшествия документы вызвали подозрения в подлинности у сотрудников ГИБДД. Права отправили на экспертизу, и специалисты подтвердили, что бланк водительского удостоверения изготовили не на специальном предприятии.

Константин Соловьев