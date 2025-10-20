Как «новые» депутаты Краснодара учатся решать проблемы жителей: брифинг с Верой Галушко

В Краснодаре 17 октября на брифинге городской Думы председатель Вера Галушко подробно рассказала о деятельности нового состава парламента. По итогам выборов в представительный орган власти прошли 52 депутата, представляющие весь спектр политических сил, имеющих фракции в Государственной Думе РФ. Корпус нового созыва сформирован из представителей пяти партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». В этом разнообразии политических взглядов спикер видит потенциал для выработки взвешенных решений и достижения консенсуса по ключевым вопросам развития города.

Фото: пресс-служба городской Думы Краснодара

По словам Веры Галушко, среди новоизбранных есть как опытные управленцы, уже знакомые с процедурой принятия решений в городской Думе, так и совершенно новые лица — их порядка 27. Среди «новичков» немало тех, кто достаточно хорошо знает работу по совместной деятельности — Лилиана Егорова, Игорь Михайлов, Сергей Васин, Виктор Тимофеев, Александр Грачев и Максим Жмутский. Председатель считает, что наличие в восьмом созыве людей с разным опытом работы — от врачей и работников культуры до строителей и волонтеров — обеспечивает представительность интересов жителей и помогает подходить к проблемам с разных сторон.

Особое внимание привлекает Георгий Кольцов, возглавивший комитет по военным вопросам. Опыт участия в СВО помогает главе нового ведомства сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и выстраивать переговоры при решении проблем.

«На фронте есть враги, а здесь все “свои”, с которыми надо не воевать, а договариваться. Привыкаю, осваиваюсь»,— с улыбкой заявил господин Кольцов.

Слова руководителя комитета отражают общую задачу для всего нового состава парламентариев: привыкнуть к ритму работы Думы, понять внутренние процессы и научиться эффективно взаимодействовать. Для новых депутатов разработан комплекс мер по адаптации и обучению, призванный ускорить их интеграцию и снизить риски ошибок. Первые шаги по интеграции уже сделаны: прошли заседания Думы и комитетов, где народные избранники смогли проявить себя — задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и не бояться голосовать «против» предложенных проектов решений.

«Депутатскую работу просто так за один день нельзя изучить. Поэтому мы наметили семинары-совещания, чтобы новоизбранные депутаты владели ситуацией и могли решать проблемы»,— отметила Вера Галушко.

Для системного обучения на 20 октября запланирован первый семинар, на котором депутатов и их помощников научат формировать Программу выполнения наказов избирателей. На 27 октября назначен второй семинар, посвященный работе с обращениями граждан, правильному оформлению документации и строгому соблюдению сроков ответов, нарушение которых может привести к предупреждениям прокуратуры.

Фото: пресс-служба городской Думы Краснодара

Председатель гордумы Галушко подчеркнула, что подобные шаги важны для снижения риска ошибок, а также для формирования у новичков понимания, что депутатская работа — это не только голосование на сессиях, но и тщательная подготовка решений, анализ ситуации и согласование с заинтересованными сторонами.

Наглядным примером необходимости обучения стал случай с одним из новых депутатов, который построил пандус, не согласовав его с жителями и не изучив технические условия, и теперь вынужден его демонтировать.

«Поэтому надо сначала научиться, прежде чем приниматься за выполнение того или иного дела»,— добавила спикер, подразумевая, что даже самые благие намерения требуют внимательного подхода и знания нормативной базы.

Важным элементом адаптации станет система наставничества: опытные депутаты помогают новичкам осваиваться в работе и оперативно решать возникающие вопросы. Вера Галушко лично отвечает на вопросы парламентариев, объясняет нюансы взаимодействия с жителями и исполнительными органами власти. По ее мнению, «депутат должен показать,как умеет решать вопросы, и действовать в равной степени с исполнительной властью».

На брифинге также обсуждался вопрос публичности работы депутатов. Глава гордумы обозначила принципиальную разницу между публичной и рабочей частью деятельности парламентариев: пленарные заседания транслируются впрямом эфире, тогда как рабочие совещания и комитеты остаются закрытыми для публики.

Фото: пресс-служба городской Думы Краснодара

«Мы не хотим, чтобы наши избиратели видели наши споры и разногласия. Мы должны показать результат работы, а не процесс обсуждений»,— отметила Вера Галушко.

Заместитель председателя Думы Сергей Васин согласился с позицией руководства и добавил, что публичность депутатов в социальных сетях приветствуется, но она должна использоваться исключительно как инструмент отчета о проделанной работе, а не для межпартийной пикировки.

«Дискуссия допустима до определенной черты. На заседаниях городской Думы мы должны принимать решения в интересах жителей, а не устраивать шоу»,— уточнил господин Васин.

Вера Галушко также уточнила, что альтернативные предложения на заседаниях и далее будут ставиться на голосование, но пространных дебатов не последует. «Решения должны приниматься в конструктивной форме»,— пояснила она, акцентируя внимание на дисциплине и координации между комитетами.

В завершение встречи председатель городской Думы объявила, что прозрачность и результативность работы парламента — остаются ключевым приоритетом. Новые депутаты должны активно включаться в работу, учиться взаимодействовать с жителями и коллегами, использовать опыт наставников и системное обучение, чтобы принимать обоснованные и взвешенные решения.

Брифинг подтвердил стратегию городской Думы Краснодара на ближайший год: сочетание обучения и наставничества для «новичков», четкое разделение публичной и рабочей работы, развитие прозрачности через соцсети и акцент на результатах для жителей города. Новый состав парламента готовится к активной, конструктивной работе, демонстрируя баланс опыта и свежих идей, позволяющий одновременно учиться и осторожно планировать каждое решение без лишней спешки.