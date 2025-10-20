На Ставрополье задержан наркоторговец с крупной партией мефедрона

В Невинномысске завершилось расследование уголовного дела против 27-летнего жителя Кочубеевского округа, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Следственный отдел ОМВД России по городу возбудил дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. По данным следствия, мужчина приобрел через интернет крупную партию синтетического наркотика, который собирался расфасовать на разовые дозы для продажи на территории Ставропольского края.

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали обвиняемого на одной из улиц Невинномысска. В его мобильном телефоне были обнаружены геоданные тайника-закладки, что позволило оперативникам изъять сверток с мефедроном весом более 420 граммов. Это количество наркотика может составлять около тысячи разовых доз, что свидетельствует о масштабах незаконной деятельности.

Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Невинномысский городской суд. Теперь мужчине грозит серьезное наказание за его действия, связанные с распространением наркотиков.

Станислав Маслаков