На Ставрополье более 12 тысяч жителей установили самозапреты на кредит

В сентябре 2025 года в Ставропольском крае было установлено 12 тыс. самозапретов на привлечение кредитов. Из них 9,6 тыс. — через портал «Госуслуги» и 2,4 тыс. — через МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России в сентябре 2025 года зарегистрировано более 1 млн случаев самозапрета на получение кредитов. Из них 189,9 тыс. (18,9%) были установлены через МФЦ, а 815,3 тыс. (81,1%) — через портал «Госуслуги».

Услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в этот же период заемщики воспользовались 57,4 тыс. раз, а на портале «Госуслуги» — 104,6 тыс. раз.

Наибольшее число самозапретов в стране было зарегистрировано в Москве (108,7 тыс.), Московской области (62,1 тыс.) и Санкт-Петербурге (53,2 тыс.).

Наталья Белоштейн