Водителям в Ростовской области предлагают зарплату до 205 тысяч рублей

Водители стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми специалистами в транспортно-логистической отрасли Ростовской области в сентябре 2025 года. Для них открыто более 1,4 тыс. вакансий с максимальной зарплатой до 205 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила по запросу пресс—служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно предоставленным данным, на втором месте по количеству вакансий — курьеры, для которых доступно более 600 предложений с оплатой до 145,1 тыс. руб. Упаковщикам-комплектовщикам предлагают более 500 позиций, кладовщикам — свыше 360, машинистам — более 200 вакансий с зарплатой до 128 тыс. руб.

«Медианный доход в транспортной отрасли региона за девять месяцев составил 88,6 тыс. руб. За год показатель увеличился на 4,7 тыс. руб. В пятерку самых высокооплачиваемых профессий для складских работников также вошли руководитель отдела логистики с зарплатой 125 тыс. руб. и менеджер по логистике — 90,7 тыс. руб.»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Работодатели Ростовской области и Южного федерального округа чаще всего искали кандидатов с навыками работы в команде — 5,3 тыс. упоминаний в вакансиях. Также востребованы знания складского учета (3,6 тыс.), делового общения (3,5 тыс.), приемки груза (3,3 тыс.) и устройства автомобиля (2,9 тыс.). В список требований вошли умение пользоваться компьютером (2,8 тыс.), опыт инвентаризации (2,1 тыс.), работа с товарно-материальными ценностями (2,1 тыс.), знание транспортной логистики (2 тыс.) и организаторские способности (1,9 тыс.).

Валентина Любашенко