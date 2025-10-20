Новочеркасское производство «ТМХ-Электротех» сменило гендиректора

Генеральным директором «ТМХ-Электротеха», производителя электрических машин для подвижного состава из Новочеркасска, с 10 октября назначили Владимира Прокофьева. Решение было принято советом директоров компании «ТМХ-Энергетические решения», куда входит предприятие. Информацию об этом подтвердили «Ъ-Ростов» представители компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ротация руководителей внутри периметра «ТМХ» — частая практика», — сообщили редакции.

Ростовский электровозоремонтный завод с 2017 года возглавлял Адель Мустафин, а с ноября 2023 года стал генеральным директором «ТМХ-Электротеха». На сайте предприятия говорится, что предприятие было организовано 19 декабря 2018 года на базе Новочеркасского электровозостроительного завода как центр компетенции по производству электрических машин. На сегодняшний день информации о назначении господина Мустафина нет.

Нынешний гендиректор Владимир Прокофьев родился в 1981 году. Свою карьеру он начал в 2004 году в ОАО «РЖД». После окончания Московского государственного университета путей сообщения по специальности «Локомотивы, инженер путей сообщения», господин Прокофьев прошел путь от технолога до руководителя локомотивного депо. В 2017 году его профессиональная деятельность продолжилась на Брянском машиностроительном заводе, где он с мая 2023 года по настоящее время занимал должность директора по постпродажному обслуживанию.

Константин Соловьев