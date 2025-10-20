Жителя Невинномысска будут судить за попытку сбыта около тысячи доз наркотиков
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Невинномысске будут судить 27-летнего местного жителя за попытку сбыта около одной тысячи доз синтетических наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Продать мефедрон он планировал с помощью закладок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Следствием установлено, что фигурант приобрел наркотики через сеть интернет и планировал продать их на территории края, расфасовав на дозы. Однако сделать это он не успел, поскольку был задержан оперативниками.
В телефоне обвиняемого полицейские обнаружили геоданные тайника-закладки, откуда и был изъят сверток с мефедроном общей массой более 420 гр., что по примерным подсчетам составляет около тысячи разовых доз.