Жителя Невинномысска будут судить за попытку сбыта около тысячи доз наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Невинномысске будут судить 27-летнего местного жителя за попытку сбыта около одной тысячи доз синтетических наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Продать мефедрон он планировал с помощью закладок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствием установлено, что фигурант приобрел наркотики через сеть интернет и планировал продать их на территории края, расфасовав на дозы. Однако сделать это он не успел, поскольку был задержан оперативниками.

В телефоне обвиняемого полицейские обнаружили геоданные тайника-закладки, откуда и был изъят сверток с мефедроном общей массой более 420 гр., что по примерным подсчетам составляет около тысячи разовых доз.

Наталья Белоштейн

