В Молодежном микрорайоне Новочеркасска завершился аварийный ремонт тепломагистрали

В Новочеркасске завершился аварийный ремонт тепломагистрали в микрорайоне Молодежный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и. о. главы администрации города Николай Толмачев.

В ходе работ специалисты заменили 12-метровый отрезок трубы. По информации ООО «Сириус», в настоящее время завершается повторное наполнение восстановленной части трубопровода.

Накануне при запуске котельной произошел порыв под бетонной опорой на тепловой магистрали по улице Ярославской. По словам господина Толмачева, город испытывает проблемы с изношенностью трубопроводов. Так, власти инициировали масштабную инвестиционную программу по строительству новой котельной на улице Загородной.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что отопительный сезон в Новочеркасске начался 17 октября. Николай Толмачев отметил, что оплата за отопление за период аварии на магистрали с жильцов взиматься не будет.

Константин Соловьев