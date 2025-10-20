Водоснабжение в Левокумке восстановлено после вмешательства СКР

В селе Левокумка Минераловодского округа Ставропольского края восстановили водоснабжение после жалобы местной жительницы на порыв водопроводной трубы, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Женщина сообщила, что из-за аварии её двор затопило, а сотрудники ресурсоснабжающей организации игнорировали её обращения. Следственное управление отреагировало на ситуацию и организовало проверку по признакам халатности, предусмотренной статьей 293 УК РФ.

Сотрудники выехали на место происшествия, где провели беседы с местными жителями и оценили масштаб проблемы. В результате оперативного взаимодействия с местной администрацией и коммунальными службами порыв трубы был устранен. Угроза подтопления домовладений ликвидирована, а также приняты меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Станислав Маслаков