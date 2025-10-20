В одном из районов Краснодара зафиксировали превышение уровня сероводорода

Станции экологического мониторинга зафиксировали в Краснодаре 20 октября загрязнение воздуха сероводородом. Об этом говорится на сайте МКУ «Центр озеленения и экологии».

Пост контроля качества атмосферного воздуха на ул. Атарбекова в Фестивальном микрорайоне зафиксировал превышение предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода.

Четыре других поста в микрорайонах Юбилейном, Комсомольском, 40 лет Победы и возле Городского сада отклонений от нормы не обнаружили.

Концентрации остальных замеряемых веществ соответствуют низкому уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в середине сентября 2025 года в Краснодаре фиксировали превышение сероводорода в воздухе. Высокие концентрации вредного вещества также регистрировали в районе улицы Атарбекова.

Анна Гречко