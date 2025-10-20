Памятник морякам-гидрографам в Геленджике внесен в реестр культурного наследия

Памятник морякам-гидрографам, погибшим в ходе боев за Новороссийск в годы Великой Отечественной войны, включен в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Монумент расположен у маяка на мысе Пенай в Кабардинке. Включению в реестр предшествовала государственная историко-культурная экспертиза, выполненная по заказу краевого управления специалистом, аттестованным Минкультуры России.

Во время войны территорию Геленджикского района использовали как базу подготовки десантной операции на Малую землю и освобождения Новороссийска. Моряки-гидрографы обеспечивали военно-лоцманскую проводку судов, ставили минные заграждения, проводили траление и выполняли фотограмметрическую обработку аэрофотоснимков.

Памятник представляет собой стелу с судовым фонарем и теперь находится под государственной охраной.

Екатерина Голубева