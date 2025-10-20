Ставропольская прокуратура предотвратила уклонение от налогов на 65 млн рублей

Прокуратура Ставрополья края успешно пресекла попытку коммерческой организации избежать ответственности за крупное налоговое правонарушение, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки стало известно, что компания была привлечена налоговыми органами к ответственности за недоплату обязательных платежей в размере свыше 65 млн руб. Руководитель фирмы использовал фиктивные договоры с другими юридическими лицами, чтобы занижать свои налоговые обязательства и получать незаконные налоговые вычеты.

Несогласный с решением налогового органа, руководитель компании обжаловал его в арбитражном суде. Однако прокуратура края вмешалась в процесс, чтобы защитить интересы государства и обеспечить законность. Прокурор доказал, что действия коммерческой организации были направлены на легализацию неправомерного поведения и уклонение от уплаты налогов.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд признал действия налогового органа законными, а Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил это решение. В результате вмешательства прокуратуры фирме предстоит выплатить штраф в размере 8 млн руб. и доплатить более 65 млн руб. в бюджет государства.

