В КБР начался капитальный ремонт моста к Ставрополью

В Кабардино-Балкарии начался капитальный ремонт 221-метрового моста на трассе «Новопавловск — Прохладный — Моздок». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Путепровод ведет к железнодорожной станции Солдатская, а затем к Ставропольскому краю, и имеет стратегическое значение для региона — ежедневно по нему проходит поток транспорта и грузов. Подрядчик укрепляет основание моста, выравнивает поверхность и уплотняет грунт, чтобы увеличить надежность конструкции. Планируется также заменить старые элементы моста, обновить дорожное покрытие и установить современные системы безопасности.

«Новый путепровод улучшит транспортное сообщение между регионами и снизит нагрузку на дороги», — говорится в сообщении администрации.

Константин Соловьев