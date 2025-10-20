Бронирование отелей в Геленджике увеличилось на 52% после запуска аэропорта

С момента возобновления работы аэропорта в Геленджике спрос на размещение в городе вырос на 52%, сообщил ТАСС директор по развитию отельного рынка сервиса путешествий «Туту» Юрий Вьюшин. Средняя стоимость ночи в отеле с 18 июля по 18 октября составила 6,4 тыс. руб., что на 13% выше уровня прошлого года.

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика

Увеличилось и время пребывания — с четырех до пяти ночей. Число семейных бронирований выросло в два раза, броней от пар — на 58%.

Доля авиапоездок в Геленджик за три месяца работы аэропорта увеличилась с 5% в июле до 43% в октябре. В среднем 24% туристов за этот период выбирали самолет. Пик пришелся на август, затем спрос снижался вместе с окончанием высокого сезона.

Большинство пассажиров прилетают из Москвы (65%), далее — Санкт-Петербург (13%), Екатеринбург (8%), Мурманск (2%) и Новосибирск (1%).

После снятия ограничений аэропорт Геленджика 18 июля 2025 года принял первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы. В настоящее время полеты остаются временно ограничены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ослабления ограничений авиасообщение было восстановлено с аэропортами Геленджика, Элисты и Краснодара.

Екатерина Голубева