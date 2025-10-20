В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Новороссийске ожидаются ливни с грозой, град и усиление ветра до 20-25 м/с. В городе ввели режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщили в пресс-службе администрации.
Фото: Полина Решетняк
Режим повышенной готовности действует с 19 по 22 октября. Он вводится для экстренных служб Новороссийского городского звена РС ЧС.
«Все городские службы приведены в состояние готовности для оперативного реагирования на возможные происшествия»,— уведомили в администрации Новороссийска.