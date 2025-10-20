Регионы СКФО заняли последние места рейтинга научно-технологического развития

По итогам нового рейтинга научно-технологического развития, подготовленного РИА Новости, регионы Северного Кавказа заняли последние позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ингушетия замкнула список, оказавшись на 85-м месте, а Карачаево-Черкесия и Чечня расположились на 80-м и 79-м соответственно. Кабардино-Балкария заняла 74-ю строчку, Дагестан — 73-ю, а Северная Осетия — 72-ю. Ставропольский край оказался на более высоком уровне, заняв 48-е место. Лидерами рейтинга стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург.

Рейтинг составлен на основе данных Росстата и Роспатента. Методика анализа включает 19 показателей, которые оценивают человеческие ресурсы и материально-техническую базу в области науки и технологий. Также учитывается масштаб и эффективность научно-технологической деятельности в регионах.

Станислав Маслаков