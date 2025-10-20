Александр Полиди: «Главной движущей силой экономического прогресса являются инновации»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 16 октября провели бизнес-завтрак «ПОЛИДэкономика». Спикером встречи стал сооснователь клуба, доктор экономических наук, заслуженный экономист Кубани, профессор Александр Полиди. Резидентам и гостям клуба профессор рассказал, почему инновации являются главным двигателем экономического прогресса, от чего зависит уровень инновационности, почему России нужно расти выше показателей роста мирового ВВП и за счет чего возможен рост бизнеса в период стагнации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как отметил Александр Полиди, любые экспертные прогнозы сегодня — это оценки и предположения

Фото: Михаил Брайко Как отметил Александр Полиди, любые экспертные прогнозы сегодня — это оценки и предположения

Фото: Михаил Брайко

Как отметил Александр Полиди, в сегодняшних экономических условиях невозможно давать прогнозы, анализировать базы данных, поскольку рисковая ситуация очень быстро меняется. Любые экспертные прогнозы сегодня — это оценки и предположения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди: «Уровень инновационности зависит от количества экономических свобод»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди: «Уровень инновационности зависит от количества экономических свобод»

Фото: Михаил Брайко

«Главной движущей силой экономического прогресса являются инновации. Темпы экономического роста, развитие инфраструктуры, медицины, образования, науки и культура — все это следствие инноваций, которые за два столетия увеличили уровень благосостояния общества в десятки раз»,— комментирует профессор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

То, насколько быстро идеи могут превращаться в продукты, определяет вектор экономического развития на десятилетия вперед. «Уровень инновационности зависит от количества экономических свобод. Если российская экономика стремится быть в авангарде, она не может не быть инновационной. Рост мирового ВВП в среднем составляет 2,5%. Соответственно, России нужно расти выше этих показателей»,— комментирует Александр Полиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Бейлин — основатель и руководитель консалтинговой компании «Ресторанная культура» и маркетингового агентства RZB; партнер и резидент клуба

Фото: Михаил Брайко Кирилл Бейлин — основатель и руководитель консалтинговой компании «Ресторанная культура» и маркетингового агентства RZB; партнер и резидент клуба

Фото: Михаил Брайко

Мировой банк понизил прогноз по России на ближайшие три года до 0,9–0,8–0,7%. Как отмечает профессор, российский рынок, будучи сильно изолированным, имеет малый объем внутреннего спроса и ограниченный доступ к технологиям. Хотя по паритету покупательной способности страна является четвертой экономикой в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Добров — совладелец маркетингового агентства Avocado Media и сооснователь IT-стартапа по найму персонала, резидент клуба

Фото: Михаил Брайко Сергей Добров — совладелец маркетингового агентства Avocado Media и сооснователь IT-стартапа по найму персонала, резидент клуба

Фото: Михаил Брайко

Одним из десяти реально растущих по численности населения, а, соответственно, и по объему конечного спроса, российских регионов является Краснодарский край. Но рост этот неоднородный. В крае очень неравномерно распределена структура населения. Растут Краснодар, прилегающая агломерация и побережье. Северо-восток и северо-запад региона — территории депрессивные, теряющие до 10–15 тысяч населения в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Коваленко (слева) — основатель и генеральный директор сети медицинских центров «НикМед»; Зоя Савкина — маркетолог, резидент Куба Клуба

Фото: Михаил Брайко Юлия Коваленко (слева) — основатель и генеральный директор сети медицинских центров «НикМед»; Зоя Савкина — маркетолог, резидент Куба Клуба

Фото: Михаил Брайко

«Экономика — вещь упрямая, потому что есть определенные законы. В период спада обязательно должен быть повод для роста. Откуда мы можем взять спрос? Внутренний источник — это производительность труда. Но резервы ее роста ограничены дефицитом технологий и архаичной структурой занятости. Соответственно, экономика сегодня может вырасти только за счет внешнего ресурса: как инвестиционного, так и человеческого»,— резюмировал Александр Полиди.