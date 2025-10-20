Турпоток в Геленджике вырос на 52% после возобновления работы аэропорта

С момента возобновления работы аэропорта Геленджика туристы стали бронировать отели в городе на 52% чаще, сообщил ТАСС директор по развитию отельного рынка сервиса путешествий «Туту» Юрий Вьюшин.

Фото: Саркис Айвазян

По данным сервиса, в период с 18 июля по 18 октября средняя стоимость проживания составила 6,4 тыс. руб. за ночь — на 13% выше, чем годом ранее. Средняя продолжительность бронирования увеличилась с четырех до пяти ночей.

Спрос со стороны семейных путешественников вырос в два раза, среди пар — на 58%.

Доля авиапоездок в Геленджик также увеличилась: если в июле самолеты выбирали 5% туристов, то в августе — 23%, в октябре — 43%. В среднем за три месяца 24% путешественников прилетели именно воздушным транспортом.

Основной поток пассажиров приходится на Москву (65% купленных авиабилетов), далее следуют Санкт-Петербург (13%), Екатеринбург (8%), Мурманск (2%) и Новосибирск (1%). Пик спроса зафиксирован в августе, после чего началось сезонное снижение.

Аэропорт Геленджика, не работавший с февраля 2022 года, возобновил прием рейсов 18 июля. С 25 июля воздушный порт приступил к ежедневным рейсам.

Екатерина Голубева