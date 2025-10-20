Жителям Новороссийска на весь день отключили горячую воду

Абоненты котельной «Южная» остались без горячего водоснабжения минимум до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийского филиала АО «АТЭК».

В АО «АТЭК» оповестили об отключении горячей воды от котельной «Южная». По информации компании, подачу ресурса приостановили в связи с ремонтными работами на магистральной тепловой сети на улице Куникова, 38.

Под отключение попали следующие адреса:

— ул. Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156

— ул. Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 51, 51А, 53, 57

— ул. Куникова, 1, 5, 9, 11, 19, 21

— ул. Сн. Рубахо, 16, 23

— ул. Черняховского, 17, 19, 21

— пр. Ленина, 9А, 9Б, 22, 52, 52А

— ул. Чехова, 20

— ул. Алексеева, 22, 25, 29, 50, 54

— ул. Глухова, 20

— ул. Энгельса, 60, 66, 70, 70А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95

— ул. Суворовская, 77, 79

— ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 29Дк1, 29Дк2, 53А, 57А, 69

— ул. Свердлова, 16Б, 18А, 42

— ул. Исаева, 4, 6

— ул. Суворовская, 2Б

Без горячего водоснабжения также находятся коррекционный детский дом на Энгельса, 68, ДОСААФ, поликлиника «Авиценна» и городская больница №3.

По предварительным данным, работы завершатся к 22:00, после чего будет производиться заполнение сетей и набор параметров горячего водоснабжения.

София Моисеенко