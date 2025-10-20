На Ставрополье водитель электромопеда насмерть сбил пенсионерку на рынке

На территории рынка «Лира» в Предгорном округе водитель электромопеда насмерть сил 67-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ставропольского края.

По данным ведомства, 20 октября примерно в 5:50 на территории рынка «Лира» водитель, электромопеда TAILG, не уступил дорогу пешеходу и сбил ее. 67-летняя жительница соседнего региона скончалась до приезда скорой помощи.

Как установили автоинспекторы, водитель мопеда за последние два года привлекался за нарушения ПДД 40 раз. Он направлен на медицинское освидетельствование.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Наталья Белоштейн